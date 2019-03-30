Özlem Ada Şahin ile ikinci çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan şarkıcı Berkay, geçtiğimiz gün kızı Arya ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Buse Terim'in davetine katılan Berkay, eşi Özlem Şahin'i beklerken, kızı ile birlikte alışveriş merkezinde dolaştı.

Babasının boynuna sıkıca sarılan Arya, babası ile birlikte mağazaları dolaştı. Hem kendisi hem de Arya için bolca alışveriş yapan Berkay'a ilerleyen saatlerde eşi Özlem Ada Şahin de katıldı.