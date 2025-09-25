Şarjda unutulan tablet yangın çıkardı

Şarjda unutulan tablet yangına neden oldu
Diyarbakır'da yatak odasında şarjda unutulduğu iddia edilen tabletin yanması sonucu yangın çıktı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde şarjda unutulan tabletin yanması sonucu yangın çıktı.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dumlupınar Mahallesi 226'ncı Sokak'ta meydana geldi..png
İddiaya göre, yatak odasında şarjda bulunan tabletin yanması sonucu yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyünce ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü..png
Evde hasar oluşurken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı..png