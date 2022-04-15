Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, elektrikli araç yüksek hızlı şarj istasyonu kurulumu için 300 milyon TL bütçeli destek programını başvuruya açacaklarını bildirdi.
Kocaeli'de düzenlenen Yapay Zeka ve Coğrafi İşaretli Ürünler İş Birliği Töreni’ne katılan Bakan Varank, burada yaptığı açıklamada, 1500'den fazla elektrikli araç yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağını duyurdu.
Bakan Varank, "Yüksek hızlı şarj istasyonları destek programlarının başvurularını yarın açıyoruz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, teknolojik ürün yatırım destek programı hakkındaki yönetmelikte Mart ayı sonunda değişikliğe gitmişti.
Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre, araç şarj istasyonu yatırımlarına, yatırım bedelinin yüzde 75'ine ve 20 milyon TL'ye kadar geri ödemesiz destek verilecek. Bu kapsamda destek programından yararlanılarak alınan makine ve teçhizat için destekten yararlanmada 3 yıl olarak öngörülen satılamama kiralanamama ve devredilememeye yönelik sınırlama, makine ve teçhizatın kullanım yeri ve amacı değişmemek kaydıyla 1 yıl olarak uygulanacak.
AVRUPA'DA 15'İNCİ SIRADAYIZ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) rakamlarına göre, Türkiye'de 3 bin 500'e yakın şarj istasyonu bulunuyor. Bu şarj istasyonlarının soket sayısının ise 4 bin 500 adete ulaştığı tahmin ediliyor. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre ise, Türkiye elektrikli araç şarj istasyonu bakımından Avrupa'da 15'inci sırada yer alıyor.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre de, yollardaki elektrikli araç sayısı son 1 yılda 844 adetten 2 bin 846 adede yükselmiş durumda.
Öte yandan, yerli sanayide elektrikli araç yatırımları da hız kazanırken, elektrikli otomobili üreticisi Tesla da dahil olmak üzere önümüzdeki dönemde birçok yeni elektrikli otomobilin yollara çıkması bekleniyor. Togg'un yollara çıkmasının ardından, 2030 yılına kadar Türkiye'de 300 bin adet şarj istasyonun hizmete gireceği tahmin ediliyor.
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