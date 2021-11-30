Avrupa'da 24 ülkede hizmet veren elektrikli araç şarj ağı Ionity, hizmet alanını genişletmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, şirketin hızlı şarj ağına 700 milyon euro yatırım yapma kararı aldığı açıklandı.

Karar doğrultusunda, şu anda bin 500'den fazla olan yüksek performanslı 350 kW şarj noktası sayısının 2025'e kadar 7 bine çıkarılacağı kaydedildi. Yeni yatırımla şarj istasyonlarının sadece otobanlarda değil, aynı zamanda yoğun şehirlerarası ana yollarda da inşa edilmesi planlanıyor.

Yatırım kapsamında Ionity, kullanım seviyelerine bağlı olarak yeni istasyonlarında kapasite artırımına da planlıyor. Altı ila on iki şarj noktasıyla tasarlanacak yeni istasyonların, kullanıcıların şarj ve bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltması hedefleniyor.

Öte yandan, yeni araziler satın alarak servis istasyonları, dinlenme ve alış-veriş alanlarının bulunduğu yeni tesisleri inşa etmek ve işletmeyi de hedefleyen Ionity, böylece müşteri deneyimini de geliştirmeyi amaçlıyor.

Almanya merkezli Ionity'de birden fazla otomobil üreticinin hisseleri bulunuyor. Şirket, BMW Group, Ford Motor Company, Hyundai Motor Group, Mercedes-Benz AG, Volkswagen, Audi ve Porsche'nin ortaklığında faaliyetler yürütüyor.