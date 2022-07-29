Motosikletli saldırganlar 2 kişiyi vurdu

Sarıyer’de iki grup arasında çıkan tartışmada olay yerinden uzaklaşan şüpheliler çok geçmeden motosikletiyle gelip karşı gruba kurşun yağdırdı. Olayda 2 kişi ağır şekilde yaralanırken, abisi vurulan kişi, “Hakan vurdu. Enes’i Hakan öldürdü” dedi.
Olay, Sarıyer’de saat 01.30 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre karşı karşıya gelen 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden sözlü tartışma çıktı. Daha sonra olay yerinden ayrılan grup kısa süre sonra motosikletlerine binerek tekrar geldi. Tartıştıkları kişilerin yanına motosikletleriyle gelen şüpheliler bellerinden çıkardıkları silahlarıyla ateş etmeye başladı.
Kavgada kurşunların isabet ettiği 2 kişi ağır şekilde yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar olay yerine koştu. Yerde kanlar içinde kalan yaralılara ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar aynı zamanda durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
"ENES'İ HAKAN ÖLDÜRDÜ"
Silahlı saldırıda abisinin vurulduğunu söyleyen bir kişi, “Abimi vurdular. Hakan vurdu. Cemalettin buralı değil. Tanımıyorum. Hakan vurdu. Enes benim kuzenim. Ben gelince o da geldi. Hakan vurdu. Enes’i Hakan öldürdü” dedi.
Vurulanlardan birinin abisi olduğunu söyleyen bir kişi yaşanan olayı polis ekiplerine anlatırken konuşmakta güçlük çekti. Şahıs, “Enes benim kuzenim. Enes’i Hakan öldürdü” diye defalarca tekrar etti.
Tartıştıkları kişilere kurşun yağdıran şüpheliler, olay yerine geldikleri motosikletleriyle kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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