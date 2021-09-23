Sarıyer'de zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Bahçeköy Merkez Mahallesi Bahçeköy Caddesi üzerinde seyreden İETT otobüsü ile 34 PE 3234 ve 34 EAE 551 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza nedeniyle yol çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanması ve kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.