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Sarıyer'de zincirleme kaza: Kamyonet bahçeye uçtu

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yürekleri ağza getiren kaza! İlçede aniden duran trafikte panikleyen şoförün kontrolünden çıkan kamyonun çarptığı kamyonet bir evin bahçesine uçtu. Hızını alamayan kamyonun 4 araca daha çarptıktan sonra durabildiği zincirleme kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı

Giriş: 29.04.2023 - 18:51 | Güncelleme: ABONE OL
Sarıyer'de zincirleme kaza: Kamyonet bahçeye uçtu
DHA

Bahçeköy Adnan Menderes Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada, F.Y'nin kullandığı kamyonla yokuş aşağı giderken trafik aniden durdu. Panikleyen şoförün kontrolünden çıkan kamyon, yolun sağındaki H.P. yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı. Yolda savrulan kamyonet yolun altındaki bir evin bahçesine uçtu. Hızını alamayan kamyon, önce seyir halindeki bir otomobile ardından da park halindeki 3 araca çarptıktan sonra durabildi.

Toplam 6 aracın karıştığı kazada, bahçeye uçan kamyonetin şoförü H.P. hafif şekilde yaralandı. H.P., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, trafik akışı bir süreliğine tek yönden verildi. Kamyonetin çekici yardımıyla çıkarılmasının ardından trafik normale döndü.

Kamyonetin uçtuğu bahçenin sahibi Sabriye Sakarya, evde otururken büyük bir gürültü duyduğunu belirterek "Kıyamet koptu sandım. Benim de kocam 2 dakika önce oradaydı. Kocama bir şey oldu sandım. İndim ki aşağıya, kocam başka yerdeydi ona bir şey olmamış. Burası anında ana baba günü oldu. Ben zaten tansiyon ve şeker hastasıyım. Burada çok kaza oluyor, bu 6'ncıydı. Biz buraya çıkınca rahatça bir nefes alamıyoruz, gönül rahatlığıyla çıkamıyoruz. Şoförler çok hızlı gidiyor. Buradan uzaklaşmalarına rağmen araçların sesini biz buradan duyabiliyoruz. Motosikletler de zaten sürekli ön kaldırarak gidiyorlar, tehlikeli oluyor. Telefonla uğraşarak araç kullanıyorlar. Böyle olmaz" dedi.

Komşu evin sahibi Sadettin Kocagöz ise "Bu kamyonetin düştüğü bahçe bizim. Freni patlayan kamyon bu kamyonete çarpınca sürücüler direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Çarptığı kamyonet benim bahçeme düştü. Kamyon ise yokuş aşağı giderken otomobile de çarptı. Öteki de ATM'lerin olduğu yere çarptı. Bahçemin tellerini devirdi, ağaçlarım zarar gördü. Komşumun da bahçesine düştüğü için onun da zararı var. Yaralanan olmadı" diye konuştu.

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