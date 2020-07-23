Sarıyer'de trafik kazası: 2 yaralı - İSTANBUL

Büyükdere Caddesi'nden Maslak istikametine giden Mustafa Şahin'in kullandığı 34 TL 2722 plakalı otomobil önce kaldırıma çarparak takla attı. Ardından Fatih Park Orman Tabiat Parkı'nın çitlerini yıkan otomobil, yaklaşık 20 metreden ormanlık alana düştü.Kazada araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü Şahin ve yanındaki bir kadın, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi Maslak istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

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