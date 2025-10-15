Habertürk
        Sarıyer'de Servet Çetin dönemi! - Futbol Haberleri

        Sarıyer'de Servet Çetin dönemi!

        Trendyol 1. Lig ekibi Sarıyer, teknik direktörlük görevine Servet Çetin'in getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 18:35 Güncelleme: 15.10.2025 - 18:35
        Sarıyer'de Servet Çetin dönemi!
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer, teknik direktör Servet Çetin ile mukavele imzaladı.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Tecrübesiyle, karakteriyle ve hırsıyla tanıdığımız Servet Çetin, artık Sarıyer'imizin yeni teknik direktörü. Hocamıza 'hoş geldin' diyor, birlikte nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        44 yaşındaki teknik adam, son olarak Trendyol 1. Lig takımı Amed Sportif Faaliyetler'de görev yaptı.

