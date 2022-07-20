Rumeli Kavağı açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Rumeli Kavağı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rumeli Kavağı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 9,5 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Rumeli Feneri’ne emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.