Sarıyer'de eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi intihar etti

DHA

Sarıyer'de Erdal Şahin, tartıştığı eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesi S. Şahin'i öldürüp intihar etti. Olay, Pınar Mahallesi Sarıyer Caddesi Boğaziçi Sitesi D Blok'ta saat 19.45 sıralarında meydana geldi. DHA'nın haberine göre; Erdal Şahin, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesi S. Şahin'i pompalı tüfekle vurdu. Erdal Şahin daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI Fotoğraf: DHA | Nazlı Şahin S. Şahin'in eşi ve Erdal Şahin'in kayınpederi Mehmet Şahin, eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Mehmet Şahin polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu Erdal Şahin ve eşi Nazlı Şahin ile kayınvalidesi S. Şahin'in öldüğü tespit edildi.

KAYINPEDER KALP KRİZİ GEÇİRDİ Öte yandan Mehmet Şahin'in de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.