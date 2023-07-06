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Sarıyer'de pompalı tüfekli dehşet! Eşi ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti

İstanbul Sarıyer'de bir kişi, tartıştığı eşi ve kayınvalidesini pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaşan kayınpeder kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı

Giriş: 06.07.2023 - 00:31 | Güncelleme: ABONE OL
Sarıyer'de pompalı tüfekli dehşet! Eşi ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti
Sarıyer'de eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi intihar etti
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DHA

Sarıyer'de Erdal Şahin, tartıştığı eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesi S. Şahin'i öldürüp intihar etti.

Olay, Pınar Mahallesi Sarıyer Caddesi Boğaziçi Sitesi D Blok'ta saat 19.45 sıralarında meydana geldi. DHA'nın haberine göre; Erdal Şahin, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesi S. Şahin'i pompalı tüfekle vurdu. Erdal Şahin daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Fotoğraf: DHA | Nazlı Şahin
Fotoğraf: DHA | Nazlı Şahin

S. Şahin'in eşi ve Erdal Şahin'in kayınpederi Mehmet Şahin, eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Mehmet Şahin polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu Erdal Şahin ve eşi Nazlı Şahin ile kayınvalidesi S. Şahin'in öldüğü tespit edildi.

KAYINPEDER KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan Mehmet Şahin'in de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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