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Haberler Gündem İstanbul Sarıyer'de özçekim yaparken dengesini kaybeden Recep Solmaz denize düştü

Sarıyer'de özçekim yaparken dengesini kaybeden Recep Solmaz denize düşüp kayboldu

İstanbul Sarıyer ilçesinde tüyler ürperten kaza! Sarıyer sahilinde arkadaşları ile özçekim yapmak isteyen Recep Solmaz, bir anda dengesini kaybedince denize düştü. Dalgaların arasında kaybolan Solmaz'ın bulunması için deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor

Giriş: 06.02.2023 - 01:24 | Güncelleme: ABONE OL
Sarıyer'de özçekim yaparken dengesini kaybeden Recep Solmaz denize düştü
DHA

İstanbul'un ilçesi Sarıyer'de deniz kenarında gezen 4 kişi, öz çekim yapmak isterken, bu kişilerden Recep Solmaz dengesini kaybederek denize düştü. Dalgaların arasında kaybolan Solmaz'ın bulunması için deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.


Olay, saat 21.30 sıralarında Rumeli Hisarı Mahallesi, Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sahilde gezen 4 arkadaş, deniz kenarında öz çekim yapmak istedi. Bir anda dengesini kaybeden Recep Solmaz bu sırada denize düştü. Akıntıya kapılan Solmaz gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Solmaz'ın yanında bulunan arkadaşları ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürülürken, Solmaz'ın bulunması için sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisinin çalışmaları devam ediyor. Recep Solmaz'ın denize düştüğünün duyulmasının ardından olay yerine gelen arkadaşları çalışmaları yakından takip etti. Solmaz'ın bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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