Sarıyer'de müzikholde silahlı çatışma: 2'si polis 5 yaralı

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Sarıyer'de bir müzikholde çıkan kavgaya müdahale eden polis ekiplerine silahla ateş edildi. Çatışmada 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Huzur Mahallesi'nde bulunan bir müzikholde meydana geldi. İddiaya göre eğlence mekanında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

ÇATIŞMADA 2'Sİ POLİS 5 KİŞİ YARALANDI DHA'nın haberine göre; adrese gelen ekiplere, silahla ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2'si polis 5 kişi yaralandı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırdı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.