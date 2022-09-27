Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

DHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde trafik ışıklarında motosikletle otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Furkan Öz hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza, Büyükdere Caddesi'nde saat 00.30 sırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Morkoç'un kullandığı otomobil, trafik ışıklarında Furkan Öz'ün kullandığı motosikletle çarpıştı.

MOTOSİKLET ALEV ALDI Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Furkan Öz ve arkasında oturan Umut Akgün düşerek yola savruldu. Sürüklenen motosiklet ise alev alarak yandı. Kaza sonrası motosikletten düşen Furkan Öz ve Umut Akgün yakındaki özel bir hastaneye, hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü Yılmaz Morkoç ise Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI Furkan Öz DHA'nın haberine göre; motosiklet sürücüsü Furkan Öz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren Umut Akgün'ün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.