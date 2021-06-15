Sarıyer'de trafik kazası: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Bahçeköy Kemerburgaz orman yolu Valide Sultan Caddesi üzerinde 34 LCG 968 plakalı minibüs, 34 FB 8094 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Otomobilin yolcu kısmında oturan bir kişi bulunduğu yerde sıkışırken, minibüsteki 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıyı çıkarırken, sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından minibüs ve otomobil yoldan çekildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.