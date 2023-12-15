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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sarıyer'de kuyumcu dükkanına silahlı saldırı

        Sarıyer'de kuyumcu dükkanına silahlı saldırı

        İstanbul Sarıyer'de kapalı durumdaki kuyumcu dükkanına maskeli bir şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 00:52 Güncelleme: 15.12.2023 - 00:54
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        Sarıyer'de kuyumcu dükkanına silahlı saldırı
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        Sarıyer'de kapalı durumdaki kuyumcu dükkanına silahla ateş açan maskeli şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Reşitpaşa Mahallesi Posta Yolu Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanının önüne otomobille gelen maskeli şüpheli, kepenkleri indirilmiş iş yerine silahla ateş açtı.

        AA'nın haberine göre; kurşunlar kuyumcu dükkanının tabelasına ve kepenklerine isabet ederken, saldırgan aynı araçla olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, iş yeri ve çevresinde inceleme yaptı. Saldırıyla ilgili çalışma başlatıldı.

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