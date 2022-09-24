Sarıyer'de kumar baskını! 28 kişi yakalandı

DHA

Sarıyer'de polis ekipleri, kumar oynatıldığını tespit ettiği bir sitedeki daireye baskın düzenledi. Baskında kumar oynayan 28 kişiye para cezası yazılırken, daire sahibine ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer Maslak Mahallesi’ndeki bir sitedeki dairede kumar oynatıldığını tespit etti. Daireye baskın düzenleyen polis, dairenin kumar oynamaya uygun şekilde tasarlandığını gördü. Dairede kumar oynayan 28 kişi ise yakaladı.

Polis ekipleri, yaptıkları Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda M.D. isimli bir kişinin arandığını tespit etti.

28 kişiye ise kumar oynamaktan para cezası yazan ekipler, dairenin sahibi A.A.’ya ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yaptı.