İstanbul'un Sarıyer ilçesinde üç çocuğunun annesi 15 yıllık eşi A.D.'ye uyguladığı şiddet nedeniyle hakkında uzaklaştırılma kararı verilen ve önceki gün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kenan D., eşinin sığındığı baba evinin bahçe duvarına aracıyla defalarca çarparak zarar verdi.

Kenan D. eşinin şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine sokakta tedbir alan jandarma ekiplerince aracından indirilerek gözaltına alındı.

Olay anları güvenlik kamera ve cep telefonu kamerasına yansıdı.