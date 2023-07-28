Sarıyer'de huzurevinde korkutan yangın

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Sarıyer'de 115 kişinin kaldığı 2 bloklu İzzet Baysal Huzurevi'nin bir bloğunun bodrum katındaki çamaşırhane bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında huzurevi tedbir amacıyla boşaltıldı. Dumandan etkilen bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre; yangın, 02.15 sıralarında Sarıyer Darüşşafaka Mahallesi Akgün Caddesi üzerinde bulunan 2 bloklu İzzet Baysal Huzurevi’nin birinci bloğunda meydana geldi.

115 HUZUREVİ SAKİNİ TAHLİYE EDİLDİ İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis, sağlık ekipleri ve huzurevi görevlileri, 115 huzurevi sakinini içeriden tahliye etti. Dumandan etkilen bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.