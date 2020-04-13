Ayazağa Mahallesi Cendere Caddesi'nde Kağıthane istikametine giden Serkan Yaşar'ın kullandığı 06 JRM 20 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, tabela direğine çarptı.

Kazada ağır yaralanan Yaşar, araçta sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Yaşar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yaşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşar'ın cenazesi, ambulansla Kağıthane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.