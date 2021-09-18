Çatı uçtu, ağaç sahil yolunu kapattı!

DHA

stanbul'da akşam saatlerinde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Fırtına sebebiyle saat 20.30 sıralarında Sarıyer'e bağlı Baltalimanı Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde bulunan bir ağacın dalı koparak yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye aracı sevk edildi.





YOL TRAFİĞE KAPANDI

Devrilen ağaç dalı nedeniyle, Beşiktaş-Sarıyer istikameti çift taraflı olarak trafiğe kapandı. Ekipler İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından ağaç dalları kesilerek yoldan kaldırıldı. Dalların kaldırılmasıyla birlikte trafik yeniden açıldı.