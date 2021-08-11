Yangın, saat 16.00 sıralarında Maden Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polise haber verdi.
DHA'nın haberine göre, bölgede devriye görevi yapan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi, araçlarındaki yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek, yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışması yaptı. Öte yandan, dün de bölgeye yakın bir yerde orman yangını çıkmıştı.
"ORMANIN İÇİNDE ÇALI, ÇIRPI TOPLAYIP YAKMAYA ÇALIŞMIŞ"
Dumanları fark ederek itfaiyeye haber veren Niyazi Sabun, "Aşağıda bahçedeydim, duman çıktı. Komşu dedi ki, 'duman çıkıyor garajın orada', biz buraya garaj diyoruz. Ekip arkadaşlar geldi, itfaiye geldi, arıyoruz yangın nerede diye. Ufak çaplı bir ateş yakmışlar, Allah'tan tutuşmadı. İtfaiyeci arkadaşlar da müdahale etti. Ormanın içinde çalıyı, çırpıyı toplayıp yakmaya çalışmış ama tutuşmadı Allah'tan. Tutuşsa ateş alır başını giderdi. Dolaşan kimseyi de görmüyoruz, herkes evinde oluyor, bahçesinde oluyor. O an görsem yabancı olduğunu anlarım ama görmedim yani. Var yani birileri var, mahalleyi bekleyeceğiz. Yağmurlar yağana kadar beklememiz lazım" şeklinde konuştu.
Birilerinin bilerek ormanı yakmaya çalıştığı iddiası üzerine polis çevrede büyük çaplı araştırma başlattı.
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