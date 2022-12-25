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Sarıyer'de bir kahvehanede iki iş ortağı arasındaki silahlı kavgada taraflardan biri yaralandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir kahvehanenin ortakları arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralandı

Giriş: 25.12.2022 - 22:12 | Güncelleme: ABONE OL
Sarıyer'de bir kahvehanede iki iş ortağı arasındaki silahlı kavgada taraflardan biri yaralandı
DHA

Sarıyer'de meydana gelen olay Hacıosman Mahallesi Araba Yolu Caddesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İş ortağı oldukları öğrenilen iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Birbirine bıçak ve silahla saldıran taraflardan biri bacağından silahla vurularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı hastaneye götürdü. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Silahla ateş eden kişiyi gözaltına alan polis, olay yerinde inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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