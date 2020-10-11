DHA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ)'ne bağlı Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde saat 18.15 sıralarında meydana gelen olayda, ismi henüz öğrenilemeyen bir işçi, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada bir hafriyat kamyonunun altında kaldı. Ağır yaralanan işçi, sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından ceset morga kaldırıldı.