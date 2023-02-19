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Sarıyer, Beykoz ve Şile deprem riski ve dayanıklılık haritası! Sarıyer, Beykoz ve Şile mahalleleri deprem riski

Sarıyer, Beykoz ve Şile deprem riski ve dayanıklılık haritası!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilmizde yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası, olası Marmara depremiyle ilgili uzmanların sık sık uyardığı İstanbul ve ilçelerinin deprem riski araştırılıyor. İlçe ilçe ve mahalle mahalle deprem riski haritası İBB tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Bu ilçeler arasında Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçeleri deprem riski ve dayanıklılık haritası da yer alıyor. İşte güncel Sarıyer, Beykoz ve Şile deprem riski ve dayanıklılık haritası!

Giriş: 19.02.2023 - 14:09 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahrmanmaraş'taki deprem felaketi sonrası depreme karşı duyarlılık son günlerde kamuoyunda zirveye çıktı. Özellikle olması Marmara depremiyle ilgili uzmanların uyardığı İstanbul'da yapı stoğu ve ilçelerin depreme dayanıklılığı son günlerdeki duyarlılıkla birlikte yeniden gündemde. İBB tarafından İstanbul'un ilçe ve mahallere göre deprem riski haritası çıkarıldı. Sarıyer - Beykoz  - Şile  ilçe ve mahalleri deprem riski de İBB deprem riski haritası üzerinden incelenebiliyor. Peki, Sarıyer - Beykoz  - Şile  deprem riski ne, depreme ne kadar dayanıklı? Sarıyer, Beykoz  ve Şile mahalleleri depre riski haritası...

     

  • SARIYER BEYKOZ VE ŞİLE DEPREM NÜFUSU

    İşte TÜİK 2019 verilerine göre Sarıyer - Beykoz  ve  Şile  ilçelerine ait  nüfus bilgileri şu şekilde:

    Sarıyer 350.454 kişi

    Beykoz 247.875 kişi

    Şile 43.464 kişi

     

  • İSTANBUL İLÇELERİ OLASI DEPREM RİSK RAPORU

    “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminleri İlçe Kitapçıkları”, ilçelere ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü (DEZİM) ile Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” (İBB-KRDAE, 2019) verileri ve sonuçları kullanılarak, 2020 yılında hazırlanmıştır.

     

  • "İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” kapsamında, İstanbul bina envanterinin deprem risk analizlerini gerçekleştirmek üzere sınıflandırılmasında üç parametre dikkate alınmıştır (dini, tarihi, akaryakıt istasyonu vb. gibi özellikli bina türü yapılar hariç olmak üzere)

    SARIYER BEYKOZ VE ŞİLE DEPREM RİSKİ HARİTASI

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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