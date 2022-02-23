Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Ebru Kaya, Sadettin Kıral

Sarıyer Belediyespor: Ecem Aknam, Nur Özaydınlı, Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot (Gülce Güçtekin, Merve Tanıl, Pelin Eroktay, Büşra Kılıçlı)

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem, Buse Ünal, Fedorovtseva, Dicle Babat, Vargas (Gizem Örge, Tutku Yüzgenç, Naz Akyol, Cristina)

Setler: 12-25, 25-22, 18-25, 20-25

Süre: 96 dakika (19, 28, 25, 24)