Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi Salonu

Hakemler: Ramazan Çevik, Akif Altın

Sarıyer Belediyespor: Mısra Aşçı, Madison, Ecenur Aksoy, Çağla Erdem, Miniriye Vatansever, Abdulazimova (Sinem Bayazıt, Dilara Bilge, İrem Çor, Bashnokova, Merve İkbal Albayrak)

Eczacıbaşı VitrA: Hande Baladın, Yasemin Güveli, Melis Durul, Fatma Yıldırım, Ogbogu, Mirkovic (Melisa Memiş)

Setler: 15-25, 17-25, 13-25

Süre: 68 dakika (24, 23, 21)