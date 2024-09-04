Sarıyer açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı
Sarıyer Türkeli Feneri açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı
Giriş: 04.09.2024 - 21:57 Güncelleme: 04.09.2024 - 21:57
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Türkeli Feneri açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Türkeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri yer aldı.
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