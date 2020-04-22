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Sarımsaklı Yoğurtlu Ispanaklı Börek

Sarımsaklı Yoğurtlu Ispanaklı Börek yapmak istiyorsanız işte tarifi

22.04.2020 - 19:15 | Güncelleme: ABONE OL
Sarımsaklı Yoğurtlu Ispanaklı Börek

4 kişilik

Malzemeler:

 3 adet hazır yufka

2 yemek kaşığı un (unun arasına serpmek için)

 4 çorba kaşığı eritilmiş tereyağ veya zeytinyağı

1 çay bardağı zeytinyağı

İç malzemesi:

500 gr ıspanak

100 gr süzme peynir

1 tatlı kaşığı çörek otu

100 gr orta yağlı beyaz peynir

1 çay kaşığı pul biber

Ayrıca:

1 kase sarımsaklı yoğurt

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kuru nane

Hazırlanışı:

İç malzemesi için ıspanağı iyice yıkayıp süzdükten sonra irice kıyın. Ufalanmış peynirleri, çörek otunu, damak tadınıza göre tuzu ve pul biberi ekleyip karıştırın. İç malzemeniz hazırdır.

Zeytinyağının yarısını tavayı yağlamak için ayırın. Kalan zeytinyağını ve eritilip ılınmış tereyağını bir kap içinde karıştırın. Yufkalardan bir tanesini tezgahın üzerine yayıp ikiye kesin. Yarım yufkanın üzerine hazırladığınız yağdan sürün, süzgeç yardımı ile 1 tatlı kaşığı kadar un  un serpin. Daha sonra iç malzemesinden yayıp rulo şeklinde sarın.

Hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.  Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayın. Önceden ısıtılmış 190 dereceye ayarlı fırında, yarım saat pişirin.

Börekleri fırından çıkartın ve küçük küçük kesin. Servis yapmadan hemen önce üzerine sarımsaklı yoğurt dökün. Tereyağında kavrulmuş kuru nane ve sıvı yağda kavrulmuş pul biber ilave edip tatlandırın. Soğumadan hemen servis yapın.

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