Sarımsaklı plajlarının güvenliği atlı jandarma timlerine emanet - BALIKESİR

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kısıtlamaların esnetildiği Sarımsaklı plajları, Şeytan Sofrası, Badavut Plajı "yeni normal" olarak nitelenen dönemle birlikte tekrar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.Nevşehir Jandarma At-Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) bünyesinde Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Pınar ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Arıcıoğulları öncülüğünde, Candaş, Ülgen ve Gençer isimli atlarla yapılan uygulama vatandaşlara güven telkin ederken, Atlı Jandarma birliği bölge halkının ve turistlerin sempatisini kazanıyor.Eğitimli ve uysal atlar Sarımsaklı Plajlarını dolduran binlerce vatandaş tarafında adeta ilgi odağı olurken, vatandaşlar ve turistler atlı jandarmalarla fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.Atlı timlerin 22 Ağustos'a kadar görev yapacağı öğrenilirken, Jandarma Genel Komutanlığının belirlediği Türkiye'nin başka kentlerine de gönderilerek benzeri çalışmaları sürdürecekleri öğrenildi.- "Jandarma Genel Komutanlığına teşekkür ediyorum"Tatilcilerden Eda Gülse Kızıltuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, plajları koruyan atlı birliklere rastladığını söyledi.Kızıltuğ, uygulamayı çok beğendiğini anlatarak, "Zaten ben hayvanları da çok seviyorum. Atlarında çok asil hayvanlar olduğunu düşünüyorum. Bu uygulamadan dolayı Jandarma Genel Komutanlığı’na teşekkür ediyorum." diye konuştu.Birsen Sakallı, da atlı jandarma ekiplerinin Sarımsaklı Plajları ve bölgede görev yapmasından dolayı çok memnun olduğunu ifade etti.Timlerin vatandaşları olumsuzluklara karşı koruduğunu belirten Sakallı, "Bence bu timlerin Sarımsaklı'da görev yapması gerekliydi. Özellikle de bu yıl koronavirüs nedeniyle timlerin plajda sosyal mesafeyi korumasının yanı sıra bölge genelinde vatandaşların maske takmalarına yönelik yaptığı çalışmalar çok önemli." dedi.