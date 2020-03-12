Sarımsağın faydaları nelerdir?

12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sarımsak eski çağlardan bugüne sağlığa faydalarıyla biliniyor. Özellikle kış aylarında tüketimi tercih edilen sarımsağın içerisinde yer alan anti bakteriyel özelliği sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Bir nevi ilaç yerine kullanılan sarımsağın faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz…
SARIMSAĞIN FAYDALARI
Sarımsağın saçlara faydası;
Sarımsağın en büyük faydası saçlaradır. Saçların daha canlı ve parlak görünümüne fayda sağlar. Kan dolaşımını hızlandırarak saç köklerini canlandırır ve saç dökülmelerini engeller. Sarımsağı dilerseniz taze bir şekilde yemeklerde ya da direkt olarak saçlara bakım yapma amaçlı da kullanılabilirsiniz. Saçlarınızın daha güçlü bir yapısı olsun istiyorsanız; haftada bir defa veya iki defa dövülmüş sarımsak ve zeytinyağı, argan yağı gibi sağlıklı yağlar karıştırılarak hazırlanmış bir karışımı saçınızda 10-15 dakika bekleterek bakım yapabilirsiniz.
Sarımsağın cinselliğe faydası;
Sarımsağın içinde olan E vitamini ile cinsiyet hormonları düzenli bir şekilde çalışır. kadınlarda östrojen ve progesteron gibi cinsiyet hormonlarının dengesi korunur, düzenli sarımsak tüketen erkeklerde cinsel gücün artışı kadınlarda yumurtalıkların düzenli çalışmasına yarar sağlar.
Sarımsak kilo vermeye yardımcı olur;
Sarımsağın pek çok alanda faydası olduğu gibi kilo kontrolünde de etki sağlamakta, sarımsak tokluk hissi verir. Yağ yakımını hızlandırır. Kabızlık, şişkinlik gibi sorunları ortadan kaldırır. Sarımsağın tüm bu olanaklarının yanında kaç kalori olduğu da merak ediliyor. Sarımsağın kalorisi sadece 100 gram 149 kalori olarak hesaplanır. Mide rahatsızlığı çeken bireyler için aç karnına sarımsak tüketimi sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir.
Sarımsağın kansere faydaları;
Sarımsakta bulunan C ve E vitaminleri kanseri önleyen hücrelerin yok olmasına da yardımcı olur. Hassas olan C vitamin temas halinde etkisini kaybeder. Bu yüzden taze sarımsak tercih etmeliyiz. Düzenli olarak sarımsak tüketimi beyinde oluşan tümörü, kolon kanserini, mide kanserini, prostat kanserini, cilt kanserini ve tiroit kanserini önlemeye yardımcı olur.
Sarımsak yutmanın faydaları;
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