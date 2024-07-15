Sarıkamış'ta 'yusufçuk mevsimi'

Amatör fotoğrafçı Semih Yılmaz da doğada fotoğrafı en zor çekilen böceklerden birinin de yusufçuk olduğuna işaret ederek, "Sarıkamış'ta çiçek, böcek türü çok fazla ama bu bölgenin özellikle yusufçukları bu mevsimde daha fazla, rengarenk çeşitliliği var. Bu güzelliğin fotoğraflarını çekiyoruz" dedi.