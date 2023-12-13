Sarıkamış'ta sezonun ilk gravyer peynirleri satışa sunuldu
Sarıkamış ilçesinde sezonun ilk gravyer peynirleri satışa sunulmak üzere tezgahlardaki yerini aldı
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Türkiye'de peynir üretiminde önemli yere sahip Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, gravyer 4 aylık bir süreçte hazırlanıyor. Kilosu 400 liradan satışa sunulan sezonun ilk gravyer peyniri, sipariş üzerine her noktaya ulaştırılıyor.
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Peynir satıcısı Furkan Turut, gravyerin tam yağlı sütten yapıldığını ve çok kaliteli olduğunu belirterek, "Sezonun ilk gravyerleri çıktı. İlk gravyerimizi kayak merkezimizde kestik.
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Herkese güzel bir sezon diliyoruz. Yerli ve yabancı turistlerimizin damaklarını çatlatacak gravyer peynirimiz hazır onları bekliyor.
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Gravyeri kestikten sonra hijyenik ortamda parçalara ayırıp vakumluyoruz. Daha sonra Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderiyoruz" diye konuştu.