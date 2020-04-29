Sarıkamış'ta ilkbahar güzelliği

AA

Sarıçam ormanlarıyla çevrili ilçede, 2 bin 500 rakımlı Soğuksu ve Keklik vadilerinde canlanmaya başlayan doğa, rengarenk çiçekleriyle göz kamaştırıyor.

Karların erimeye başladığı bugünlerde bölgede oluşan küçük şelaleler de seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.

Amatör fotoğrafçı Yakup Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın her mevsim başka bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Doğada fotoğraf çekmenin büyük keyif verdiğini ifade eden Ünal, "Turizm cenneti Sarıkamış'ta kış ayrı güzel, bahar da ayrı güzel. Koronavirüs günlerinde amatör fotoğrafçılar olarak sosyal mesafeyi koruyarak Sarıkamış'ın doğal güzelliklerini fotoğraflamaya çalışıyoruz. İftara kadar zamanımızı bu şekilde değerlendiriyoruz." dedi.