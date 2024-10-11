Kaymakam Enis Aslantatar, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bilimin önemine vurgu yapan Aslantatar, "Çocuklarımızın okulların dışında pratik bir şekilde eğitim alabilmeleri çok önemli. Gerek uzay ve diğer bilim dallarıyla ilgili çocuklarımızın bilgi sahibi olmaları, ilerleyen dönemde kendi ilgi alanlarını oluşturmada çalışmalarımız devam ediyor. Çok güzel bir etkinlik düzenlendi. Farklı illerden katılımcılar hocalarımız mevcut. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum hayırlara vesile olsun diyorum" dedi.