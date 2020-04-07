Sarıkamış'ta başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor - KARS

AA

Özel kıyafetli ekipler, koronavirüs salgınına karşı kamu kurumları, camiler, parklar ve diğer alanlarında, gece gündüz demeden dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, salgın tedbirleri kapsamında çalışmaları titizlikle yürüttüklerini söyledi.Vatandaşların sağlığı için bütün imkanları seferber ettiklerini ifade eden Hayali, şöyle konuştu:

"İlçe merkezindeki, bankalar, taksi durakları, taksiler, belediye binası, belediyeye ait toplu taşıma araçları, cenaze arabası, vidanjör, itfaiye gibi araçları dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Bundan sonrada maske, gıda yardımı gibi desteklerimiz de olacak. Vatandaşlarımız mecbur kalmadıkça sokağa çıkmasınlar. Bir ihtiyaçları olduğunda, Kaymakamlık ve belediye olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Taksi şoförü Kadir Kılıçaslan da koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyenin çok güzel çalışmalar yaptığını belirterek, "Başkanımız başta olmak üzere belediye ekiplerimiz sağlığımız için yoğun çalışma yapıyor. Taksi durakları ve taksilerimize varana kadar her yeri dezenfekte ediliyor." dedi.