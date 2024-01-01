Sarıkamış şehitlerinin kardan heykellerinin yapımına başlandı

Zengin, "Şimdi o günleri düşündüğümüz zaman askerimizin üzerinde yazlık kıyafetleri var. Kimisinde çarık, tam teçhizat yok. Şehitlerimizin bu coğrafyada ne şartlarda bugünleri bize hazırlamak için savaştığını biraz hissedebiliyor, anlayabiliyoruz.