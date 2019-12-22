22 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tokat Onbeşli Torunları Derneği üyeleri, Sarıkamış şehitleri anısına Taksim Meydanı'nda nöbet tuttu.
AA'nın haberine göre, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı (22 Aralık 1914) nedeniyle o dönemin asker üniformalarını giyen dernek üyeleri, Türk bayrağıyla Taksim Meydanı'na geldi. Dernek üyeleri, Sarıkamış Şehitleri anısına Cumhuriyet Anıtı'nda iki saat nöbet tuttu. Vatandaşlar ve turistler de nöbet tutanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, 105 yıl önce dedelerinin kar, kış ve soğuk demeden, vatan savunması için savaşa gittiklerini, pek çoğunun gözlerini kırpmadan şehit olduğunu hatırlattı. Çanakkale Savaşı'nda yer alan dedesinin gazilik beratını gösteren Gümüş, "Bu vatan ve topraklar için Çanakkale'de, Sarıkamış'ta Türkiye'nin dört bir yanında şehitlerimiz var.
Şehit olmazsa vatan, vatan ve bayrak olmaz ve onlar olmasaydı biz olmazdık. Tokat Onbeşli Torunları Derneği olarak, gazi torunlarıyız ve şehitlerimizi anmak için burada 2 saat nöbet tutacağız" dedi.
Gümüş, tek Türkiye ve bayrak olduğunu belirterek, vatanın kıymet bilinmesi gereken en değerli hazine olduğunu söyledi. Gümüş, şunları kaydetti: "Türkiye'mizin başında da Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider ve PKK'nın başına balyoz gibi inen bir İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu var.
Allah ikisinden de razı olsun çünkü bölgenin, vatanın bölünmemesi ve bayrağın inmemesi için çalışıyorlar. Biz de şu anki gençliğe Çanakkale ruhunu vermek ve Sarıkamış şehitlerimizin ruhunu bir nebze dahi olsa şad edebilmek ve farkındalık oluşturabilmek için buradayız. Tek vatan, tek devlet ve tek bayrak diyorum. Vatanımız kolay değil çok zor kazanıldı. Şehitlerimizi unutmamamız gerekiyor."
SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN ANMA ETKİNLİKLERİ HAZIRLIKLARI
İHA'nın haberine göre, Sarıkamış’ta 22 Aralık 1914 yılında 3 bin 400 rakımlı, 2 metre karla kaplı Allahuekber dağlarını eksi 40 derece soğukta aşarak vatanlarını kurtarmak isterken, çetin kış koşullarına ve soğuğa yenik düşerek şehit olan 90 bin asker, 105. Yıldönümünde 3-4-5 Ocak 2020 tarihinde çeşitli etkinliklerle anılacak.
Gözlerini kırpmadan vatanları için canlarını donarak feda eden şahadet şerbeti içen 90 bin asker, 3-4-5 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak anma etkinlikleri çerçevesinde hazırlıklar devam ediyor. Kars valiliği kontrolünde Sarıkamış Kaymakamlığı koordinesinde törenler öncesinde başta misafirlerin konaklaması olmak üzere, yürüyüş güzergahı, tören alanı kardan heykellerin yapımı hazırlıkları da sürüyor.
3-4-5 Ocak 2020 tarihinde düzenlenecek olan Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinlikleri, 3 Ocak 2020 Cuma günü Şehit ve Gazi Aileleri onuruna verilecek yemek programı ile başlayacak. Sarıkamış Kazım Karabekir Cami okunacak Mevlid-i Şerif Programı ve Meşaleli Yürüyüş ile ilk gün programı son bulacak. Etkinlikler 4 Ocak 2020 Cumartesi günü Kardan Heykeller Sergisi’nin açılışı, Meşaleli Kayak ve Lazer Gösterisi ve Anma programıyla devam edecek.
Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" anma yürüyüşü Kızılçubuk Toplanma alanında başlayacak. Yaklaşık 6 kilo metrelik yürüyüşün ardından Ay Yıldız Tören alanında yapılacak tören ile devam edecek. Etkinlikler SOLOTÜRK ve Çelik Kanatlar helikopter gösterisiyle son bulacak.
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