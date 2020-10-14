Sarıkamış Ormanları'nda çıkan yangın söndürüldü - KARS

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çamyazı mevkisinde yer alan Sarıkamış Ormanları'nda çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.Bölgeye gelen ekipler, 3 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü.Yangında yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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