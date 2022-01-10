Türkiye şehitleriyle yürüdü

Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü dolayısıyla 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında şehitler için ‘Şühedanın İzinde’ yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kars’taki program; Sarıkamış ilçesindeki Kızılçubuk Zirvesi'nden başlayan 5 kilometrelik yürüyüşün ardından gelinen Ayyıldız tören alanında yapılan konuşma ve gösterilerle devam etti.

Sarıkamış Harekatı'na katılan askerlerin kıyafetleriyle törende yer alan Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler, alandaki dev Türk bayrağının altında nöbet tuttu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen programa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları da katıldı.

Sarıkamış Şehitleri’ni Anma etkinliklerindeki törende konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Akar “Mehmetçiklerimizin bir asır önce burada ağır kış şartlarına ve her türlü zorluğa rağmen, milli ve manevi değerlerimiz uğruna, emsali görülmemiş bir vazife anlayışıyla şehadet mertebesine ulaşmaları, hafızalarımızda derin izler bırakmıştır” dedi.

Sarıkamış Harekatı sırasında Mehmetçik'i motive eden tek şeyin vatan savunması olduğunu belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık “Soğuk hava nefeslerini keserken dahi yılmadılar, bu dağlarda bembeyaz bir destan yazdılar” şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık.

“Sarıkamış'ın hikayesi, hem şanlı bir destan hem de hüzünlü bir ağıttır” diyen Bakan Kasapoğlu ise “Hem kurşun yağmuru altında hem de karla kaplı dağlarda şehadete koşan Mehmetçik’ler can vermişlerdir ama istiklal için de gerekli adımları atmışlardır.

Tıpkı bugün hep birlikte gurur duyduğumuz Türk SİHA'larının yaptığını dün onlar gerçekleştirmişlerdir” ifadelerini kullandı.

Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri çelik kanatlar gösterisiyle sona erdi.

Her yaştan insanın katıldığı yürüyüşe çocukların da ilgisi yoğundu.

Dönemin üniformaları ile harekat şartları daha çok hissedildi.