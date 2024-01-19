Sarıalioğlu'ndan Aybaba ve Santos'a ziyaret
Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Sanlı Sarıalioğlu, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve teknik direktör Fernando Santos'u ziyaret etti.
Giriş: 19.01.2024 - 21:15 Güncelleme: 19.01.2024 - 21:15
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki ziyarette Sanlı Sarıalioğlu'nun torununun da yer aldığı belirtildi.
Beşiktaş'ın eski kaptanlarından Sarıalioğlu'nun, Samet Aybaba ve Fernando Santos'a görevlerinde başarılar dilediği de ifade edildi.