Sarı Yelekliler Paris sokaklarında: Macron'a protesto

‘Sarı Yelekliler’ hareketinin 6. yıl dönümü kapsamında, ülke genelinde farklı kentlerde eylemler yapıldı. Hükümetin ekonomi politikalarına tepki gösteren Sarı Yelekliler, referandum düzenlenmesi taleplerini aktardı.

Gösteri sırasında, yakın zamanda hayatını kaybeden 'Sarı Yelekliler' için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Fransa'da 17 Kasım 2018 yılında akaryakıt zamlarını protesto eden "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, Paris'in farklı noktalarında gösteri düzenlemiş, bu protestolar başka bazı ülkelere de yayılarak, hükümetin geri adım atmasını sağlamıştı.

Geleneksel olarak Fransa'da gösteriler siyasi partilerin veya sendikaların çağrısı ve desteğiyle yürütülse de "Sarı yelekliler"in halihazırda hiçbir parti ya da sendikaya bağlı hareket etmemesi dikkati çekiyor.

Daha adil bir gelir dağılımı talep eden eylemciler, "Macron'un elitist" olmasından ve halkın sesine kulak vermemesinden şikayetçi.