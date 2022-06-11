Sarı ve yeşil tonlarıyla görsel şölen sundu

Verimli tarım arazileri üzerinde yer alan Osmaniye’de yıl boyunca onlarca tohum bereketli topraklarla buluşurken, nisan ayında ekilen ayçiçeği tarlaları da çiçek açtı.

İHA'nın haberine göre sarı ve yeşil tonların hakim olduğu tarlalarda oluşan masalsı manzaralar havadan görüntülendi.

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu tarlalarda ortaya çıkan görsel şölen, güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bıraktı.