18 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir süre önce 8+1 araçlar ile verdiği 'XL' servisini Türkiye'de durduran Uber, sarı ve turkuaz taksiler ile İstanbul’da devam ettiği hizmeti kapsamında yeniliklere gittiğini duyurdu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) lisansı ile faaliyet gösteren elektronik para kuruluşu Papara ile işbirliğine giden araç paylaşım şirketi, taksi sürücü ortakları için günlük ödeme özelliğine geçtiğini bildirdi.
Buna göre, taksi sürücü ortaklarına kredi kartı ile gerçekleşen yolculukların kazançlarını günlük olarak ödeyecek Uber, taksi sürücülerinin Papara hesaplarına gelen ödemeleri Papara Card’ları ile harcayabileceklerini ya da nakit olarak çekebileceklerini açıkladı.
MAYIS AYINDA XL HİZMETİNİ DURDURMUŞTU
Öte yandan, Uber Türkiye’deki tüm taksi sürücü ortaklarını sigortalayan ABD merkezli şirket, platformunu kullanan taksicileri yolculukları esnasında gerçekleşebilecek kazalardan doğan maliyet ve gelir kaybı riskine karşı koruduğunu kaydetti.
Tüm dünyada hakkında açılan davalar ile gündeme gelen Uber, son olarak Mayıs ayı sonunda Türkiye'deki XL hizmetine son verdiğini duyurmuştu.
O dönem, Türkiye'de 4 milyon kullanıcısı olan şirketin 12 bin XL sürücü ortağı ve 6 bin şirket ortağı olduğu açıklanmıştı.
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