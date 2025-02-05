Sarı serumdan bir ölüm daha!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Ataşehir'de çabuk iyileşmek için evinde serum taktıran 64 yaşındaki adam fenalaşarak hayatını kaybetti. Peş peşe yaşanan can kayıplarının ardından uzmanlar aman dikkat diyerek uyardı.
Giriş: 05.02.2025 - 19:28 Güncelleme: 05.02.2025 - 19:28
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Ataşehir'de çabuk iyileşmek için evinde serum taktıran 64 yaşındaki adam fenalaşarak hayatını kaybetti.
Peş peşe yaşanan can kayıplarının ardından uzmanlar aman dikkat diyerek uyardı.
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