Sarı serum vakasının ardından kapatıldı

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, Selçuklu Mahallesinde faaliyet gösteren S.Eye ait özel muayenehanenin faaliyetlerinin Sağlık Bakanlığının kararıyla durdurulduğu belirtildi.

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Açıklamada, Bakanlık, Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğünce Mehmet Gündoğanın vefatıyla ilgili olarak söz konusu muayenehane ve hekim hakkında gerekli tahkikatların devam ettiği kaydedildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Selçuklu Mahallesindeki özel muayenehaneye grip şikayetiyle 13 Ocakta giden Gündoğanın (38) tetkik yapılmadan takılan serum nedeniyle hayatını kaybettiği iddiasıyla ilgili inceleme başlatmıştı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.