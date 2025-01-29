Sarı serum öldürdü!

Olay, Afyonkarahisar'da meydana geldi.

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Afyonkarahisar'da umre hazırlığındaki bir adam grip şikayeti ile özel bir kliniğe gitti.

İddiaya göre, alerji testi yapılmadan sarı serum takıldı.

Fenalaşan 2 çocuk babası kurtarılamadı.

Acılı eşi ise ihmal var diyerek isyan etti.