Sarı serum öldürdü!
Olay, Afyonkarahisar'da meydana geldi. Afyonkarahisar'da umre hazırlığındaki bir adam grip şikayeti ile özel bir kliniğe gitti. İddiaya göre, alerji testi yapılmadan sarı serum takıldı. Fenalaşan 2 çocuk babası kurtarılamadı. Acılı eşi ise ihmal var diyerek isyan etti.
Giriş: 29.01.2025 - 20:41 Güncelleme: 29.01.2025 - 20:41
Olay, Afyonkarahisar'da meydana geldi.
Afyonkarahisar'da umre hazırlığındaki bir adam grip şikayeti ile özel bir kliniğe gitti.
İddiaya göre, alerji testi yapılmadan sarı serum takıldı.
Fenalaşan 2 çocuk babası kurtarılamadı.
Acılı eşi ise ihmal var diyerek isyan etti.
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