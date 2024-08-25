Dişlerimizdeki sarı renkten kurtulmak mümkün mü? Hangi yöntemleri uygulamalıyız?
Güzel bir gülümseme hepimiz için önemlidir. Sağlıklı, parlak ve bembeyaz dişlerle insanlara rahat bir şekilde gülebilmek isteriz. Peki, sarı dişlerden nasıl kurtulabiliriz? Detaylar haberimizde...
- 1
Güzel ve beyaz bir gülümseme hepimizin sahip olmak istediği bir şey olsa da, bunu elde etmek için ne kadar ileri gitmemiz gerektiğine dair bazı sınırlar vardır. Beyaz ve güzel bir gülümseme elde etmek için denenmiş doğru ve doğal yöntemler mevcuttur. İşte bilmeniz gereken yöntemler...
- 2
1. DİŞLERİNİZİ DÜZENLİ OLARAK FIRÇALAYIN
Bu neredeyse hepimizin bildiği bir yöntem olsa da, çoğumuz dişlerimizi düzenli olarak fırçalamıyoruz. Diş hekimlerine göre, sabah ilk iş olarak ve akşam yatmadan önce, son yemeğimizin üzerinden en az 30 dakika geçtikten sonra dişlerimizi fırçalamalıyız.
- 3
Ve her seferinde en az 2 dakika fırçalamalı, tüm bölgelere uygun oranda özen göstererek uygulamalıyız.
-
- 4
2. YAĞ ÇEKME
Yağ çekme, dişleri sarı renkten kurtarmanın basit ve doğal bir yoludur. Basitçe ağzınıza 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı koyun ve dişlerinizin aralarına ve çatlaklarına girip çıkmasını sağlayın. En iyi sonuç için 15-20 dakika boyunca çekin.
- 5
3. SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENİN
Meyve ve sebzeler, gevrek ve aşındırıcı yapıları nedeniyle dişlerimizi doğal olarak beyazlatır. Bu yüzden bunlardan bolca tüketmeye özen gösterin.
- 6
Bunları yaparken dişlerinizi fırçalamayı da ihmal etmemelisiniz.
-
- 7
4. ELMA SİRKESİ KULLANIN
Az miktarda kullanıldığında, elma sirkesi dişleri beyazlatmada oldukça etkili olabilir. Basitçe 2 çay kaşığı elma sirkesini bir miktar su ile karıştırın. Daha sonra bunu gargara olarak kullanın.
- 8
5. LİMON, PORTAKAL VE MUZ KABUKLARINI KULLANIN
Limon, portakal ve muz kabuklarında d-limonen (tüm yenilebilir turunçgillerden elde edilebilen soğuk preslenmiş soyma yağlarında bulunan ana kimyasal bileşen) ve sitrik asit (limon asidi) bulunur; bu da onları dişleri beyazlatmak için çok faydalı kılar.
- 9
Kabukları birkaç dakika dişlerinize sürün, durulayın ve fırçalayın.
-
- 10
6. KABARTMA TOZU
Kabartma tozu doğal beyazlatma özelliklerine sahiptir; bu nedenle ticari diş macunlarında popüler bir bileşendir. Dişlerdeki yüzey lekelerini temizlemeye yardımcı olabilen hafif bir aşındırıcıdır.
- 11
Bu, dişlerinizi bir gecede beyazlatacak bir çözüm değildir, ancak zamanla dişlerinizin görünümünde bir fark olduğunu fark edebilirsiniz.
Kaynak: Awarenessact