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        Haberler Yaşam Sarı lekeleri dert etmeyin! Bu yöntemlerle çaydanlığınız ayna gibi parlayacak!

        Sarı lekeleri dert etmeyin! Bu yöntemlerle çaydanlığınız ayna gibi parlayacak!

        Çaydanlıklar, mutfağın en önemli eşyalarından biridir. Ancak zamanla çaydanlıklarda oluşan sarı lekeler, görünümünü bozabilir. Çaydanlıkları sararan kişiler hemen yenisini almak ister fakat artık yeni çaydanlık almak biraz tuzlu olabilir. Eski çaydanlığınız üzerinde oluşan bu lekeleri çıkarmak için birçok yöntem vardır. İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 12:24 Güncelleme: 22.10.2023 - 12:24
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        • 1

          Çaydanlığınız sarardıysa üzülmenize hiç gerek yok. Çaydanlıkları ayna gibi parlatmak için kullanabileceğiniz birçok doğal yöntem vardır. Bu yöntemler, çaydanlığınıza zarar vermez ve kolaylıkla uygulanabilir. İşte eski çaydanlığınızı yeni gibi yapacak o yöntemler...

        • 2

          LİMON VE SİRKE

          Limon suyu ve sirke, çaydanlıkları temizlemek için en etkili doğal yöntemlerden biridir. Bu yöntemi uygulamak için şu adımları izleyin:

          • Bir kâsenin içerisine eşit miktarda limon suyu ve sirke ekleyin.
          • Çaydanlığı bu karışımın içine koyun ve 30 dakika bekletin.
          • Yumuşak bir bez ile çaydanlığı durulayın ve kurulayın.
        • 3

          KARBONAT VE SİRKE

          Karbonat ve sirke, çaydanlıkları temizlemek için kullanabileceğiniz başka bir etkili doğal yöntemdir. Bu yöntemi uygulamak için şu adımları izleyin:

          • Bir kâsenin içerisine bir çay kaşığı karbonat ve bir yemek kaşığı sirke ekleyin.
          • Karışım macun kıvamına gelene kadar karıştırın.
          • Macunu çaydanlığın iç ve dış yüzeyine sürün.
          • 10 dakika bekletin.
          • Yumuşak bir bez ile çaydanlığı durulayın ve kurulayın.
        • 4

          DİŞ MACUNU

          Diş macunu, çaydanlıkları temizlemek için kullanabileceğiniz pratik bir yöntemdir. Bu yöntemi uygulamak için şu adımları izleyin:

          • Bir diş fırçasına diş macunu sürün.
          • Diş fırçasını çaydanlığın iç ve dış yüzeyine sürün.
          • 5 dakika fırçalayın.
          • Yumuşak bir bez ile çaydanlığı durulayın ve kurulayın.
        • 5

          KAYNAR SU

          Kaynar su, çaydanlıkları temizlemek için kullanabileceğiniz etkili bir yöntemdir. Bu yöntemi uygulamak için şu adımları izleyin:

          • Çaydanlığın içine bir miktar su doldurun.
          • Suyun kaynamasını bekleyin.
          • Kaynayan suyu çaydanlıktan dökün.
          • Yumuşak bir bez ile çaydanlığı durulayın ve kurulayın.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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