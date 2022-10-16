Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde, Mersin'in batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.