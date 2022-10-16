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SARI KOD | Hava durumu 16 Ekim: Bugün dışarı çıkacaklar aman dikkat! Meteoroloji'den "sarı kod" uyarısı... Bugün hava durumu nasıl?

Bugün dışarı çıkacaklar aman dikkat! Meteoroloji'den "sarı kod" uyarısı geldi

Sevdikleriyle pazar keyfi yapmak isteyenler aman dikkat! Meteoroloji'den bazı bölgeler için "sarı kod" uyarısı geldi. Yapılan uyarıya göre yurdun birçok bölgesinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 16 Ekim hava durumu raporu...

16.10.2022 - 12:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • Hava durumu 16 Ekim Pazar yani bugün özellikle dışarıda sevdikleiryle plan yapacaklar tarafından meraklar aştırılıyor. Hemen belirtelim ki Meteoroloji'den İstanbul başta olmak üzere birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte 16 Ekim Ankara, İzmi, İstanbul ve yurt geneli hava durumu raporu...

     

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde, Mersin'in batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

     

  • KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

    Yağışların, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde, Mersin'in batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

     

  • KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

    Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

     

  • İSTANBUL °C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 25°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    ANKARA °C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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